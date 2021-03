Publiziert 17/03/2021 Am 08:38 GMT

"Damals ging alles noch drunter und drüber. Es war nicht klar, was auf einen zukommt. In der Zwischenzeit weiß man, was man zu tun hat. Der Radsport hat gezeigt, dass er die Problematik im Griff hat", ergänzte Schachmann.

Inzwischen könne man sagen: "Der Radsport ist noch ganz gut davongekommen."

Was den Rennkalender 2021 betreffe, stehe man ohnehin wieder vor einer "fast normalen Saison". Natürlich hoffe auch er, dass man sich so schnell wie möglich wieder frei bewegen könne, die Fans zurückkommen.

"Ich muss aber auch sagen: Ich kann mit den Einschränkungen leben. Wir Radprofis sind froh, dass wir unseren Beruf ausüben können", sagte Schachmann.

