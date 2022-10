Damals hatte sich der mittlerweile für Bora - hansgrohe fahrende Niederländer Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) als stärker erwiesen.

Dritter wurde Laportes Landsmann Hugo Page (Intermarché-Wanty-Gobert), der eine Verfolgergruppe anführte, aus der sich die beiden Spitzenreiter elf Kilometer vor dem Ziel gelöst hatten. Der Belgier Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) belegte vor dem Letten Toms Skujins (Trek – Segafredo) Rang vier.

Ad

Bei seinem letzten Rennen in Belgien wurde Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) Sechster. Der 40-jährige Belgier gehörte ebenfalls zur entscheidenden 13-köpfigen Spitzengruppe, die sich 14 Kilometer vor dem Ziel aus dem Peloton gelöst hatte. Nicht mehr dabei war zu diesem Zeitpunkt Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), der in Belgien das erste und einzige Mal in dieser Saison das Regenbogentrikot in einem Rennen präsentierte.

Mémorial Frank Vandenbroucke Abschied vom Team mit Glanzleistung: Wiebes feiert 23. Saisonsieg VOR 20 MINUTEN

Zwischen Kilometer 90 und 60 vor dem Ziel zeigte sich der Weltmeister sehr aktiv, auf den letzten 25 Kilometern ließ Evenepoel sich dann aber aus dem Feld fallen und rollte zusammen mit seinem Teamkollegen Iljo Keisse, der seine Karriere beenden wird, ins Ziel.

Das könnte Dich auch interessieren: Generalprobe gemeistert: Pogacar beseitigt in Varese alle Zweifel

Wiebes-Gala in Belgien: Europameisterin hängt Konkurrenz im Sprint ab

CRO Race Radprofis üben herbe Kritik an UCI wegen Sicherheit: "Weit über Limit" VOR 20 STUNDEN