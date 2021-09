Eigentlich steht der Kolumbianer, der erst zur Saison 2021 von Astana zu Movistar kam, bis Ende 2023 bei den Spaniern unter Vertrag.

Und nachdem er am 2. September die schwere Bergankunft am Altu d'El Gamoniteiru bei der Vuelta gewann und auf dem Weg zum dritten Gesamtrang zu sein schien, sah es auch so aus, als würde die Partnerschaft zwischen López und seinem neuen Arbeitgeber in eine sehr gute Richtung laufen.

Doch zwei Tage später zerschellten diese Einschätzungen im Finale der 20. Etappe durch die Berge Galiziens.

Als der 27-Jährige rund 55 Kilometer vor dem Ziel durch eine taktische Unachtsamkeit den Anschluss an seine Kontrahenten im Kampf ums Podium verlor und danach den Anschluss trotz großer Kraftanstrengungen nicht mehr herstellen konnte, gab er das Rennen schließlich frustriert auf.

Unterschiedliche Darstellungen zu Vuelta-Aufgabe

Der genaue Grund für die Aufgabe ist unklar: Teamchef Eusebio Unzué sprach davon, dass sein Fahrer mit der Situation mental nicht mehr klargekommen sei. López' Trainer Rafael Acevedo wiederum erklärte, Unzué höchstpersönlich habe ihn aus dem Teamwagen so sehr niedergemacht, dass der Kolumbianer deshalb nicht mehr weiterfahren wollte.

Sollte es tatsächlich zur Vertragsauflösung bei Movistar kommen, so erscheint es am wahrscheinlichsten, dass López zu Astana zurückkehrt.

