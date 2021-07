Maximilian Schachmann, der insgesamt ein starkes Rennen fuhr, konnte im Finale nicht mehr mithalten und beendete das Rennen als Zehnter.

Bereits vor dem Rennen musste das deutsche Team einen heftigen Rückschlag hinnehmen. Aufgrund eines positiven Corona-Tests durfte Simon Geschke nicht am Straßenrennen teilnehmen. So nahmen nur drei Deutsche am Rennen teil.

Neben Schachmann gingen Emanuel Buchmann und Nikias Arndt an den Start. Beide hatten mit dem Ausgang des Rennens aber nichts zu tun.

Ohne Chance war auch Geraint Thomas (Großbritannien), auch weil er schon früh zu Sturz kam. Zwar kämpfte sich der Tour-de-France-Sieger von 2018 nochmal ans Hauptfeld heran, bei den ersten großen Tempoverschärfungen des Pelotons musste er jedoch abreißen lassen.

Schrecksekunde für Mitfavorit: Thomas stürzt im Straßenrennen

