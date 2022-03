Auf der vom Wind geprägten Etappe kamen nur 36 Fahrer zeitgleich in der ersten Gruppe an, dahinter verloren etliche Mitfavoriten an Boden, darunter auch Titelverteidiger Maximilian Schachmann. Der Kapitän von Bora-hansgrohe kam als 65. mit 1:29 Minuten Rückstand in der dritten größeren Gruppe des Feldes an.

Der deutsche Meister belegt dort mit 2:22 Minuten Rückstand den 50. Platz.

Ad

Fast die Hälfte des Pelotons verlor auf dem eigentlich flachen Abschnitt über sechs Minuten.

Radsport Fünfter Saisonsieg: Jakobsen kocht Ewan im Sprint ab 27/02/2022 AM 21:41

Paris-Nizza wird am Dienstag mit der dritten Etappen von Vierzon nach Dun-le-Palestel (190,8 km) fortgesetzt. Das Rennen endet am kommenden Sonntag an der Cote d'Azur.

Mehr in Kürze!

Das könnte Dich auch interessieren: Ergebnis + Ticker - so lief die 2. Etappe

Algarve-Rundfahrt Jakobsen holt bei Algarve-Auftakt dritten Saisonsieg im Sprint 16/02/2022 AM 20:03