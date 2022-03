Paris - Nizza

Mit zwei Sekunden Rückstand belegte der Brite Simon Yates (BikeExchange) Rang drei.

Vierter wurde Daniel Felipe Martínez‘ Landsmann Nairo Quintana (Arkéa - Samsic / +0:09), gefolgt vom Portugiesen Joao Almeida (UAE Team Emirates / +0:11).

Primoz Roglic führt vor der letzten Etappe am Sonntag, die in Nizza gestartet wird und in Nizza endet, in der Gesamtwertung nun mit 47 Sekunden vor Yates. Martínez liegt genau eine Minute zurück.

Quintana ist Gesamtfünfter (+2:04) hinter Adam Yates (Ineos Grenadiers/+1:50).

Mehr in Kürze ...

