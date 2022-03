Radsport

Sturz des Gelben Trikots und Sprint um den Sieg: Das Finale der 3. Etappe von Paris - Nizza hatte es in sich - hier der letzte Kilometer im Video! Am Ende siegte Mads Pedersen aus Dänemark, in der Gesamtwertung bleibt Christophe Laporte (Frankreich) trotz seines Sturzes an der Spitze.

00:01:34, vor einer Stunde