Der 38-jährige Belgier war bereits Mitte September bei der Luxemburg-Rundfahrt wieder gestartet und fuhr am Dienstag bei der ersten Etappe der BinckBank-Tour in Belgien und den Niederlanden mit. "Vielleicht bin ich nach meinem Sturz zu schnell wieder gestartet", sagte Gilbert: "Ich hatte schon in Luxemburg Schmerzen, die wurden bei der BinckBank-Tour immer schlimmer."