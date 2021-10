Radsport

Paris-Roubaix - Highlights: So lief die Premiere der Frauen

Eurosport.de zeigt die wichtigsten Szenen des Klassikers Paris-Roubaix, bei dem in diesem Jahr erstmals auch die Frauen starteten. Am Ende trug sich Elizabeth Deignan als erste Fahrerin der Geschichte in die die Liste der Siegerinnen ein.

00:03:39, vor 23 Minuten