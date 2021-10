Radsport

Paris-Roubaix: peter sagan stürzt schwer in Pfütze beim Klassiker

Peter Sagan mit einem schweren Sturz bei Paris-Roubaix: Der Ex-Sieger des Rennens rutscht in einer Kurve weg und landet in der Pfütze am Straßenrand. Zum Glück kann der mehrfache Weltmeister vom Team Bora-hansgrohe wieder aufs Rad und den Klassiker fortsetzen.

