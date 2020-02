Das Podium komplettierte der Italiener Andrea Pasqualon (Circus - Wanty Gobert).

"Unser Lead-out was sehr gut, allerdings waren wir etwas zu früh an der Spitze. Ich hab dann einfach meinen Sprint zu früh eröffnet. Moschetti hat das ausgenutzt und ist am Ende noch an mir vorbei, er hat heute alles richtig gemacht. Wir müssen da im Timing noch etwas besser werden, aber es gibt ja auch noch viele Möglichkeiten in den nächsten Wochen.", bilanzierte Ackermann.

Im Vorjahr hatte Marcel Kittel bei der Trofeo Palma seinen letzten Profisieg errungen.

Video - So sprintet Kittel in Palma de Mallorca zu seinem letzten Sieg 01:43

