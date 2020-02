Das Duo hatte sich auf den letzten 18 Kilometern von ihren Konkurrenten abgesetzt und schnell zu Mühlberges Teamkollegen Lennard Kämna aufgeschlossen, der dann aber kurz darauf stürzte und alle Chancen auf seinen ersten Saisonsieg einbüßte.

Der 23-Jährige schwang sich allerdings wieder aufs Rad und wurde hinter Solers italienischem Teamkollegen Davide Villella noch Vierter.

Gregor Mühlberger war mit seinem erneuten Podestplatz glücklich:

" Der letzte Anstieg war echt hammerhart zum Ziel. Ich bin von vorne gefahren, hatte aber keine Kraftreserven mehr. Marc war am Ende der Stärkere. Dennoch können wir mit dem Ergebnis und dem Rennen sehr zufrieden sein. "

Die Teamtaktik sei fast perfekt aufgegangen: "Wir wollten heute Valverde nicht in einer Gruppe zum Schlussanstieg bringen, darum haben Lennard und ich noch vor dem eigentlichen Finale attackiert. Emu und Rafal blieben bei Valverde, damit waren wir vorne in einer guten Position. Ich konnte mich dann mit Soler entscheidend absetzen, muss aber sagen, dass ich Ende nach drei Renntagen einfach nicht mehr frisch genug war."

Boras Sportlicher Leiter Jens Zemke fasste das Rennen kompakt zusammen: "Eigentlich hat auch heute wieder alles wie geplant geklappt, die Jungs sind ein starkes Rennen gefahren. In der Abfahrt vom Puig haben wir zum ersten Mal Tempo gemacht und das Feld auseinandergefahren. Danach haben Lennard und Gregor eine 16 Mann Gruppe initiiert, aus der Lennard dann noch einmal attackiert hat. 20 km vor dem Ziel sah es gut für ihn aus mit etwa 30 Sekunden Vorsprung. Doch dann hat Soler mit Gregor attackiert. Die beiden hatten das Rennen im Finale im Griff und wir dachten, dass Gregor am Ende die besseren Karten hat. Aber Soler hat im steilen Schlussanstieg wohl die besseren Beine gehabt und am Ende verdient gewonnen."

Emanuel Buchmann (Bora - hansgrohe), der gestern die Trofeo Serra de Tramuntana vor Ex-Weltmeister Alejandro Valverde (Movistar) gewonnen hatte, blieb diesmal Rang neun, Valverde wurde Zehnter.

