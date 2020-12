"Ich fühle mich sehr geehrt, dass Primož und ich zusammen diese Auszeichnung erhalten haben“, kommentierte Pogacar seine erste Wahl zu Sloweniens Radsportler des Jahres. Die hatte Roglic seit 2016 in schöner Regelmäßigkeit gewonnen. "Es war eine großartige Saison", sagte der ehemalige Skispringer. "Erstaunlich, wie sich die Slowenen in den Rennen geschlagen haben. Wir können wirklich stolz auf das sein, was wir erreicht haben.“

Beide werden auch bei der Tour de France 2021 aufeinandertreffen. Dann will Pogacar sein Gelbes Trikot verteidigen, während Roglic seinen Landsmann entthronen will. Bei den Olympischen Spielen in Tokio wird das Duo für Slowenien dann an einem Strang ziehen.