Radsport

Rolf Aldag über den Angriff von Lennard Kämna - "Lenni muss man machen lassen"

Lennard Kämna hat im Finale der 1. Etappe des Giro d'Italia eine mutige Attacke geritten, wurde dann aber auf dem Schlusskilometer wieder eingefangen. Der Vorstoß kam spontan, erklärte Kämna nach dem Rennen. Doch sein Sportdirektor Rolf Aldag erklärte in der Analyse für Eurosport, dass man so etwas in einem solchen Finale auch gar nicht planen sollte. "Lenni muss man machen lassen", so Aldag.

00:00:46, vor 39 Minuten