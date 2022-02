Radsport

Schweres Finale und wilde Welle: So lief die 2. Etappe in Andalusien

Schweres Finale und wilde Welle: So lief die 2. Etappe in Andalusien. Schon am Vortag war Alessandro Covi (UAE Team Emirates) zum Auftakt der Andalusien-Rundfahrt (2.Pro) im Bergauffinale der Stärkste. Einen Sieg verhinderte jedoch eine enteilte Spitzengruppe, sodass nur Rang sieben heraussprang. Auf der 2. Etappe bei der schweren Ankunft in Alcala la Real war der Italiener aber nicht zu stoppen.

00:02:48, vor 5 Stunden