Der 32-Jährige schrieb auf seinem Social-Media-Profil : "In diesem Tattoo ist alles über mein Leben enthalten. Zuerst das Fahrrad, eine Leidenschaft, die ich aufgeben musste, dann der Wald von Arenberg, der berühmteste und härteste Kopfsteinpflasterabschnitt von Paris-Roubaix, mein größter Sieg überhaupt und Vittoria mit Tomaso () auf meiner Schulter, meine Kraft und mein Leben ..."

Dieses Tattoo bedeute für ihn, "dass alle Träume verwirklicht werden können". Colbrelli hatte 2021 den Radsportklassiker Paris–Roubaix für sich entschieden.

Zudem wurde der Italiener, der zuletzt für das Team Bahrain Victorious gefahren war, im selben Jahr Europameister im Straßenrennen.

Daraufhin wurde dem zu diesem Zeitpunkt 31-Jährigen Anfang April ein Defibrillator eingesetzt . Alle Bemühungen auf ein Comeback als Radprofi blieben jedoch erfolglos - auch, da in Italien Sportler mit Defibrillatoren nicht an Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Daher beendete Colbrelli am 30. Oktober seine Karriere