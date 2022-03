Weitere Untersuchungen ergaben, dass eine Herzrhythmusstörung zum Zusammenbruch geführt habe, die laut Teamangaben eine Defibrillation erforderte.

Die Ursache für die Herzrhythmusstörung wird nun ermittelt. Dafür muss sich der Italiener am Mittwoch weiteren Tests unterziehen. Sonny Colbrelli hatte am Montag nach dem Finale in Sant Feliu de Guixols das Bewusstsein verloren.

Der 31 Jahre alte Paris-Roubaix-Sieger wurde in stabilem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert, seinem Team zufolge habe er bereits Kontakt mit seiner Familie gehabt.

Zugleich dankte Bahrain Victorious dem Notfallsanitäter, der Colbrelli nach dessen Zusammenbruch betreut hatte. "Das Team bedankt sich beim Notfallsanitäter des katalanischen Rettungsdienst, Borja Saenz de Cos, für die schnelle Hilfe gestern im Ziel und die Unterstützung unserer medizinischen Betreuer", schrieb die Equipe auf ihrer Website.

