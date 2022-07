Radsport

Tour de France der Frauen, Strecke 1. Etappe: Profil & Kurs des Auftakts in Paris vom Eiffelturm auf die Champs-Elysées

Tour de France der Frauen: Die Strecke der 1. Etappe in Paris - Profil und Kurs des Auftakts vom Eiffelturm bis auf die Champs-Elysées am Sonntag, 24. Juli. Vor der Schlussetappe der Männer starten die Frauen in ihre achttägige Tour mit einer Etappe entlang der Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt.

