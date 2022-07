Radsport

Tour de France Femmes, 5. Etappe: Strecke am Donnerstag - Profil und Kurs von Bar-Le-Duc nach Saint-Die-Des-Vosges

Tour de France Femmes, 5. Etappe: Die Strecke am Donnerstag führt in die Vogesen - Profil und Kurs von Bar-Le-Duc nach Saint-Die-Des-Vosges über 175 Kilometer. Die Etappe ist zwar so lang wie keine andere im Frauen-Kalender, das Profil aber wird nicht besonders schwer und so ist noch einmal mit einer Sprintankunft zu rechnen.

00:01:12, vor einer Stunde