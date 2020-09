Der elfmalige Etappensieger Greipel erreichte bei seiner zehnten Tour-Teilnahme erst zum zweiten Mal nach 2018 nicht das Ziel in Paris.

Die Tour 2020 verlief für den gebürtigen Rostocker von Beginn an nicht wie gewünscht. Bei der Auftaktetappe in Nizza stürzte er, anschließend schleppte er sich mit einer Knieverletzung und zwischenzeitlichen Magen-Darm-Problemen durch die Rundfahrt. In die Massensprints konnte der "Gorilla" nur einmal eingreifen, der sechste Platz auf der Île de Ré (10. Etappe) bleibt sein bestes Ergebnis.