Tour de France

Denn der Belgier fuhr für den Franzosen das lange Flachstück zwischen den beiden Anstiegen des Tages mit vollem Einsatz als Tempomacher, "ich bin nicht einmal an ihm vorbeigefahren", so Coquard.

Durch dieses "Zeitfahren" brachte Debusschere seinen Kapitän noch rechtzeitig an den Schlussanstieg und Coquard konnte als Solist das Ziel am Col de la Loze noch knapp vor dem Kontrollschluss erreichen und im Rennen bleiben, knapp zwei Minuten vor Ende der Karenzzeit kam er mit 35:45 Minuten Rückstand an.