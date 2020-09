In den letzten Jahren gehörte es zur festen Tagesordnung die Trikots von Ineos respektive davor Sky, an der Spitze des Tour-Pelotons zu sehen. In diesem Jahr macht aber das Team Jumbo - Visma dem britischen Rennstall diese Rolle mehr als nur streitig. Statt Dunkelblau-Rot sieht man nun vor allem Gelb-Schwarz das Feld anführen. Eine erste Ausnahme gab es aber am Donnerstag, auf der 6. Etappe der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt.