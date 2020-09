Während Roglic völlig erschöpft und tief enttäuscht im Ziel ein letztes Mal im "maillot jaune" auf dem Boden saß, konnte Pogacar seinen Tagessieg und den Sprung an die Spitze kaum fassen. Wenig später beglückwünschte Roglic aber den designierten Tour-Sieger, 59 Sekunden trennen die beiden Slowenen nun vor der Schlussetappe in Paris. Topfavorit Roglic beendete das Zeitfahren nur als Fünfter mit 1:56 Minuten Rückstand auf die Bestzeit von Pogacar, der vom Start weg Sekunde um Sekunde aufgeholt hatte und auch am Anstieg der 1. Kategorie mit seinen steilen Rampen im Finale nicht einbrach.

Tour-Debütant Pogacar wird am Sonntag auf den Champs-Elysees gekrönt. Jünger war in der Geschichte der Grande Boucle nur ein Sieger: Im Jahr 1904 triumphierte der 19-jährige Henri Cornet.

Das hammerharte Zeitfahren an der "Planke der schönen Mädchen" sorgte nicht nur an der Spitze für riesige Abstände. "Es ist ein extrem schwieriges Zeitfahren. Der Scharfrichter ist La Planche de Belle Filles, er Anstieg ist extrem schwer, sehr ungleichmäßig", sagte Tony Martin.

Bester Deutscher war Max Schachmann auf Platz 17. "Ich habe mich in den vergangenen Tagen nicht mehr so fit gefühlt, bin heute nach Gefühl gefahren, und am Ende war es gar nicht so schlecht", sagte der Bora-Profi: "Es hat schon weh getan da hoch, aber die Atmosphäre war großartig."