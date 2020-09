Primoz Roglic (Jumbo-Visma), der als Spitzenreiter vor seinem zweitplatzierten jungen Landsmann Tadej Pogacar (UAE) das "Team Slovenia" anführt, zeigte sich vor den anstehenden Alpen-Etappen zuversichtlich im Hinblick auf das südamerikanisch-europäische Duell. "Das war gut heute", sagte er, nachdem er Titelverteidiger Egan Bernal am Schlussanstieg abgehängt hatte: "Jede Sekunde zählt."

Etappensieger Martinez wähnt seine Kolumbianer auf den Plätzen drei bis sechs - Bernal (Ineos), seinen EF-Teamkollegen Rigoberto Uran, Nairo Quintana (Arkea-Samsic) und Miguel Angel Lopez (Astana) - nicht chancenlos im Kampf um den Toursieg. "Jeder hat das Zeug dazu, um Gelb zu fahren", sagte er, was aber besonders für seinen Kapitän Uran gelte: "Er ist stark drauf, wir unterstützen Rigo voll und ganz."

Allerdings gelang den Slowenen am Puy Mary en klarer Punktsieg, sie hängten alle Rivalen ab. An den längeren Anstiegen der nächsten Tage, und in der Höhe der Alpen, könnten die Karten neu gemischt werden. Eine konzertierte Aktion der Kolumbianer ist aber (noch) unwahrscheinlich - zuallererst fährt jeder für sein Team und seine eigene Platzierung auf dem Podium.