Die Straße zum Col de la Loze ist für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Sie wurde ab 2018 gebaut und im Mai 2019 feierlich eröffnet - zu der Zeit lag noch Schnee, welcher für die Zeremonie geräumt werden musste. Zunächst war nur die Seite von Courchevel asphaltiert, seit 2020 ist auch die Straße von Méribel aus geteert. Der Anstieg ist nicht nur extrem steil, sondern auch unrhythmisch - also schwer in jeder Hinsicht.

Bei Eurosport wird auch die 17. Etappe der Tour de France 2020 am Mittwoch, 16. September in voller Länge von Start bis Ziel übertragen - los geht es um 12:30 Uhr. Als Experte sind die Insider und Ex-Profis Robert Bengsch und Jens Voigt mit am Mikrofon. Im Eurosport Player und der GCN App könnt Ihr die Live-Übertragung der 17. Etappe auch in einem Bonus-Livestream ohne Unterbrechungen sehen!