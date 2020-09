Die Tour de France 2020 befindet sich in ihrer letzten Rennwoche. Es sind noch fünf Tage bis Paris. Doch der Weg dahin wird vor allem am Mittwoch, 16. September schwer. Das 17. Teilstück von Grenoble hinauf zum Col de la Loze ist die Königsetappe der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. Diese neue und extrem schwere Bergankunft mit ihrem ganz steilen Schlussanstieg wird den Fahrern alles abverlagen, bietet aber auch die Chance auf einen epischen Etappensieg - auch für die starken deutscehn Kletterer Lennard Kämna, Maxilimilan Schachmann, Emanuel Buchmann oder Simon Geschke.

In der Gesamtwertung hat Primoz Roglic (Jumbo-Visma) vor der 17. Etappe 40 Sekunden Vorsprung auf Landsmann Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Auf Rang drei folgt Rigoberto Urán (EF) mit 1:34 Minuten Rückstand. Speziell für Pogacar, der als nicht so starker Zeitfahrer gilt, ist heute wohl die letzte Chance Roglic noch einmal unter Druck zu setzen. Aber auch im Kampf ums Bergtrikot und das Grüne Trikot geht es heute um ganz wichtige Punkte.

Die Fahrer machen sich heute um 12:30 Uhr von Grenoble aus auf den Weg in die Alpen, Zielankunft sollte zwischen 17:03 und 17:39 Uhr sein - so die Berechnungen der Marschtabelle. Eurosport überträgt die Königsetappe wie immer in voller Länge von Start bis Ziel im TV mit den Experten Jens Voigt und Robert Bengsch und den Kommentatoren Karsten Migels und Marc Rhode. Im Eurosport Player und der GCN App könnt Ihr die 17. Etappe heute ohne Unterbrechungen im Livestream sehen - und hier im Liveticker mitverfolgen:

Die heutige 17. Etappe hat es in sich. Es ist die Königsetappe der diesjährigen Tour: Von Grenoble aus führt das Teilstück hinauf auf den Col de la Loze (2304 Meter) oberhalb von Méribel. Insgesamt ist die Etappe 170 Kilometer lang. Bevor es endgültig in die Alpen-Anstiege geht, wartet bei Kilometer 45,5 Kilometer der Zwischensprint in La Rochette. Es dürfte die einzige Freude für die Sprinter an diesem Tag werden, sofern sie überhaupt die Möglichkeit bekommen, um die Punkte zu sprinten. Spätestens bei Kilometer 88,5 ist das Einrollen aber endgültig vorbei. Dann beginnt der Anstieg zum Col de la Madeleine (Hors Catégorie) auf 2000 Meter. Ein legendärer Tour-Berg mit einer Länge von 17,7 Kilometern und einer Durchschnittssteigung von 8,4 Prozent. Nach einer langen Abfahrt folgt der Schlussanstieg zum Col de la Loze. Er hat eine Länge von 21,5 Kilometer und eine Durchschnittssteigung von 7,8 Prozent. | Zur ausführlichen Etappen-Vorschau