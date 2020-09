Bennett war nach seinem ersten Tour-Etappensieg den Tränen nahe und konnte den ersehnten Erfolg kaum fassen. "Ich danke allen Menschen, die mich hierhin begleitet haben", sagte Bennett unter Tränen: "Sorry, ich will keine Heulsuse sein."

In der Punktewertung liegt er nun wieder vor Sagan, das Duell geht auf der 11. Etappe am Mittwoch weiter.

Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Slowene Primoz Roglic ohne große Mühe. Emanuel Buchmann rollte mit Rückstand ins Ziel - der in der Pyrenäen schwer geschlagene Bora-Kapitän hatte am Ruhetag seine Klassement-Ambition für hinfällig erklärt.

Am Start auf der Ile d'Oléron hatten am Mittag alle noch im Rennen 165 verbliebenen Fahrer gestanden, auf die Reise schickte sie - nicht Tour-Chef Christian Prudhomme. Dieser war nämlich bereits in Quarantäne, nachdem er am Ruhetag positiv auf eine Corona-Infektion getestet worden war.