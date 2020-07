Tour-Quiz: Deutsche in Gelb

Nur wenige Deutsche haben bei der Tour de France schon das Gelbe Trikot getragen - wer kennt die Namen aller Träger des "maillot jaune"? Manche von ihnen führten das Gesamtklassement der Frankreich-Rundfahrt nur einen einzigen Tag an, andere trugen das begehrte Trikot über viele Etappen auf dem Weg auf die Champs-Elysées in Paris. Zeigt Euer Radsport-Wissen in unserem Quiz zur Tour de France!

Erstmals wurde bei der Tour de France ein Gelbes Trikot im Jahr 1919 verliehen, also bei der ersten Ausgabe der Rundfahrt nach dem 1. Weltkrieg. Den Rekord an Tagen im "maillot jaune" hält der Belgier Eddy Merckx, der 1969 erstmals in Gelb schlüpfte.

