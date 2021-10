"Es ist ein kompletter Kurs und er ist großartig", sagte der im Pariser Palais des Congrès anwesende Pogacar nach der Bekanntgabe der Strecke: "Von der ersten bis zur letzten Etappe enthält das Rennen alles, von Sprints bis hin zu Windstaffeln, Pavé-Abschnitten, großen und kleinen Bergen sowie Zeitfahren", listete Pogacar auf.

Mit seinen überragenden Auftritten hat er in den vergangenen beiden Jahren gezeigt, dass er weder im Zeitfahren noch an hügeligen oder bergigen Abschnitten Probleme hat. Lediglich Windkanten brachten ihn manchmal in Schwierigkeiten. "Diese Etappen sind immer knifflig. Jeder ist nervös im Feld", meinte der Titelverteidiger, als er auf die betreffenden Abschnitte in Dänemark und an der Kanalküste in Frankreich angesprochen wurde.

Speziell der zweite Tagesabschnitt mit der Überquerung der 18 Kilometer langen Brücke über den Großen Belt nach Nyborg könnte zur großen Gefahr für den Überflieger werden. "Ich hoffe natürlich auf keinen Wind, aber es wäre ungewöhnlich, wenn hier nichts passiert. Dieser Tag bereitet mir jetzt schon ein wenig Angst", meinte der UAE-Kapitän.

Doch trotz der möglichen Schreckmomente in der ersten Woche blickte Pogacar frohen Mutes auf die kommende Tour voraus. Vor allem das 40 Kilometer lange Einzelzeitfahren sollte für den regenerationsstarken Rundfahrtspezialisten noch ein zusätzliches Ass im Ärmel sein: "Ich denke, der Parcours passt gut zu mir, wenn ich in guter Verfassung bin."

