Eine große Spitzengruppe aus 23 Fahrern bestimmte die wellige Etappe durchs Zentralmassiv, Team Bora-hansgrohe war dort mit einem Trio vertreten, das sich aber im Finale mit Plätzen fünf und sieben für die beiden Österreicher Patrick Konrad und Felix Großschartner sowie Rang acht für Kämna begnügen mussten.

"Ich war nicht bei 100 Prozent. Am Ende sind das halt die fünf Prozent, die fehlen, um hier um den Sieg mitzufahren", sagte ein genervter Kämna im Ziel: "Ich habe mein Bestes gegeben, was soll man machen."

Ad

Kämna war lange Teil einer großen Spitzengruppe - am letzten giftigen Anstieg des Tages reichten die Kräfte aber nicht für den ganz großen Wurf. Nach dem Drama auf der siebten Etappe, als ihm nur wenige Meter zum Sieg auf der Super Planche des Belles Filles gefehlt hatten, musste Kämna diesmal bereits einige Kilometer vor dem Ziel die anderen Topfahrer ziehen lassen.

Tour de France Tour-Bergtrikot: Die besten Geschichten - mit Voigt, Voeckler, Wüst & Co. 10/07/2022 UM 10:34

Tour: Matthews siegt im dritten Anlauf

Strahlender Sieger wurde Matthews, der sich nach zwei zweiten Plätzen in dieser Tour de France eindrucksvoll den ersten Sieg sicherte. Schon 53 Kilometer vor dem Ziel ging er in die Offensive und setzte sich aus der Spitzengruppe an, erhielt dann Verstärkung durch drei weitere Fahrer und zeigte sich auf den über 10% steilen Schlusskilometern kampf- und nervenstark und feierte am Ende der Start- und Landebahn seinen vierten Tour-Etappensieg.

Knapp zwei Kilometer vor dem Ziel flog er am Italiener Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost/+0:15) vorbei, der ihn zwischenzeitlich ein- und überholt hatte. Dritter wurde der Franzose Thibaut Pinot mit 34 Sekunden Rückstand.

Vingegaard konterte Pogacar-Angriffe

Spitzenreiter Jonas Vingegaard konnte die Attacken seines Verfolgers Tadej Pogacar kontern: Der Slowene versuchte es schon zu Beginn der 192 Kilometer mit einem Angriff, der den Dänen nur kurz überraschte. In Mende dann verschärfte der Slowene nochmals, hängte alle anderen Rivalen ab, nur der Träger des Gelben Trikots hielt das Hinterrad.

Geraint Thomas, David Gaudu und Nairo Quintana verloren 17 Sekunden auf das Top-Duo der Gesamtwertung, Adam Yates, Aleksandr Vlasov und Romain Bardet einige Sekunden mehr.

Einen Sprung auf Rang sieben des Gesamtklassements machte Louis Meintjes, der Südafrikaner gehörte zu den Ausreißern des Tages, wurde Zehnter und machte dabei über elf Minuten gut.

Geschke trägt Bergtrikot in die Pyrenäen

Für Geschke lohnte sich der Einsatz bei großer Hitze und schwerem Kurs, er punktete unterwegs und baute seinen Vorsprung im Bergtrikot mit nun 46 Punkten auf Meintjes (39 Zähler) aus. Damit steht fest, dass er die Sonderwertung auch bis zum nächsten Ruhetag anführen und das "maillot à pois" in der Schlusswoche in die Pyrenäen tragen wird.

Am Sonntag stehen 202,5 Kilometer von Rodez nach Carcassonne auf dem Programm, dort könnten die Sprinter noch einmal eine Chance haben.

Das könnte Dich auch interessieren:Tour de France 2022: Alle 21 Etappen, Profile und Bergwertungen

(mit SID)

Tour-Strecke, 15. Etappe: Chance für die Sprinter in Carcassonne

Tour de France Geschke fightet weiter ums Bergtrikot: "Konkurrenten im Auge haben" GESTERN UM 11:42