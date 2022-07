"Das war ein langer Weg (zurück in die Weltspitze, Anm. d. Red.). Ich möchte mich bei meinem Team, meiner Familie und meinen Freunden bedanken, die mich in guter Form zur Tour zurück gebracht haben. Das ist wunder bar. Es war weniger physisch, vor allem aber mental eine schwere Zeit", sagte Etappensieger Groenewegen.

Nachdem am Vortag Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) triumphiert hatte, gelang mit Groenewegen nun auch dem zweiten Beteiligten am Horrorsturz von Katowice bei der Polen-Rundfahrt 2020 der große Comeback-Erfolg bei der Tour de France.

"Nach all dem, was passiert ist, ist der Sieg hier für meine Frau und meinen Sohn. Mir bedeutet das sehr viel", so der emotional überwältigte Groenewegen, der zehn Kilometer vor dem Ziel in Sonderborg noch durch einen Massensturz aufgehalten worden war.

"Meine Teamkollegen haben mich zurück gebracht und wir sind ruhig geblieben. Am Ende war ich auf der richtigen Seite. Amund Grøndahl Jansen hat mich in eine gute Position in der Linkskurve gebracht. Da habe ich ein wenig kämpfen müssen, aber auf der Ziellinie hat es gereicht. Ich kann es noch immer nicht begreifen", schilderte der Sieger das Etappenfinale.

Sprint-Showdown in Sønderborg - Dänen feiern Cort Nielsens One-Man-Show

Während Groenewegen den Etappensieg davontrug, behauptete der Tageszweite Van Aert nicht nur die Gesamtführung und das Gelbe Trikot, sondern auch das Grüne Trikot des Punktbesten. Außerdem verteidigte Titelverteidiger Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) im Hauptfeld souverän das Weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers.

Und auch in der Bergwertung gab es keinen Führungswechsel - im Gegenteil: Magnus Cort Nielsen (EF Education - EasyPost) fügte seinen drei Punkten vom Vortag weitere drei Zähler hinzu, in dem er als Solo-Ausreißer des Tages auch die Bergwertungen vier bis sechs dieser Frankreich-Rundfahrt gewann.

Er wurde rund 50 Kilometer vor dem Etappenziel durch das Hauptfeld gestellt, das von da an konsequent auf den Massensprint hinarbeitete.

