"Ich bin nicht wirklich happy", sagte der Tour-Sieger von 2018 nach seinem Kampf gegen die Uhr am Eurosport-Mikrofon und zeigte sich dann sehr offen und selbstkritisch.

"Die erste Hälfte des Zeitfahrens, ich glaube das waren die schlechtesten Kurvenfahrten, die ich je in einem Zeitfahren gezeigt habe", meinte er und fügte hinzu: "Das war eine Schande - und dann noch die verdammte Weste."

Thomas nämlich hatte das komplette Zeitfahren, bei dem alle sonst auf jedes Aerodynamik-Detail achten, mit seiner Windweste bestritten. Angesichts des Regens konnte man spekulieren, ob er sich damit nur vor Kälte und Nässe schützen wollte. Doch der Brite verriet:

"Ich habe komplett vergessen, dass ich sie an hatte. Und am Start ist es auch niemand aufgefallen. Das hat mich etwas fertig gemacht. Ich habe dann überlegt, ob ich sie unterwegs ausziehe, aber das wäre auch riskant gewesen."

Lampaert krallt sich Gelb, Titelverteidiger Pogacar in Lauerstellung

In zweiter Rennhälfte der Viertbeste

Ein Tag zum Vergessen war das Zeitfahren in Kopenhagen für den Tour de Suisse-Sieger von vor zwei Wochen trotzdem nicht. Denn dass er trotz der Windweste und einem fahrtechnisch schwachen Auftritt als Tages-18. nur 18 Sekunden auf Titelverteidiger Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) einbüßte, durfte er positiv sehen.

"Das Wichtigste ist, dass die Beine gut waren. Ich habe mich wirklich gut gefühlt und wenn es geradeaus ging, hatte ich die Power", bilanzierte er mit erhobenem Haupt.

Geraint Thomas bei der Tour de France 2022 - mit Windweste beim Zeitfahren in Kopenhagen Fotocredit: Getty Images

Interessanterweise war Thomas in der zweiten Rennhälfte auch deutlich schneller als zu Beginn. "Als ich an der Zwischenzeit 18 Sekunden hinter van der Poel war, habe ich mir gesagt: Okay, vergiss die Ansagen, dass Du es locker angehen und keine Risiken eingehen sollst - und dann lief es besser", so Thomas.

War er auf den ersten 6,6 Kilometern nur 39., so machte Thomas die Fehler vom Anfang auf den zweiten 6,6 Kilometern eindrucksvoll wett: Dort fuhr er die viertschnellste Zeit - nur Sieger Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) sowie Pogacar und Wout Van Aert (Jumbo-Visma) waren in der zweiten Hälfte des Zeitfahrens schneller - trotz Weste.

Experten-Analyse: "Favoriten alle in derselben Regenwolke gefangen"

