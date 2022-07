"Er hat an der Planche des Belles Filles 20 Watt mehr getreten, als letztes Mal, hat mir Rod Ellingworth (Performance Manager bei Ineos Grenadiers, Anm. d. Red.) erzählt", sagte Wiggins vor dem Start der 9. Etappe in Aigle. Thomas sei besser drauf denn je.

Für Wiggins spielt dem Waliser in die Karten, dass der keinen Druck habe und er derzeit noch etwas unter dem Radar fahre.

Außerdem sei das Team Ineos Grenadiers in einer hervorragenden Position: Man hat vier Mann bestens in der Gesamtwertung platziert und ist trotzdem in Lauerstellung.