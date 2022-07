Houle konnte nach einer Attacke aus der großen Spitzengruppe des Tages heraus alle Verfolger abhängen und seinen Vorsprung bis ins Ziel verteidigen. Mit einem Gruß an seinen 2012 tödlich verunglückten Bruder sorgte der 31-Jährige für einen emotionalen Gänsehautmoment.

"Als ich Profi wurde, habe ich davon geträumt, einen Etappe für ihn zu gewinnen - heute ist es mir gelungen", sagte Houle im Ziel unter Tränen, nachdem er auf den letzten Metern mit dem Finger gen Himmel gedeutet und die Halskette, die er in Erinnerung an seinen Bruder trägt, gezeigt hatte.

Ad

Es war der erste Erfolg auf internationaler Ebene für Houle in seiner langen Karriere - und der erst zweite Etappensieg für Kanada in der Geschichte der Tour de France seit Steve Bauer 1988. Den kanadischen Tag machte Teamkollege Michael Woods als Dritter dieser Etappe perfekt.

Tour de France Tour-Hammer! Kämna steigt wegen Krankheit aus VOR 6 STUNDEN

Geschke erreichte das Ziel als Achter (+2:11), er hat nun 58 Punkte auf einem Konto und liegt damit deutlich vor seinem ersten Verfolger Louis Meintjes (39 Zähler). Der Gewinn der vorletzten Bergwertung am Port de Lers (1. Kategrie) bedeutete "big points" für den Cofidis-Kletterer.

Geschke setzt alles aufs Bergtrikot: Wichtiger Coup am Port de Lers

Tour: Vingegaard kontert Pogacar-Attacken

Spitzenreiter Jonas Vingegaard verteidigte sein Gelbes Trikot einen weiteren Tag, mehrere Attacken von Tadej Pogacar am vorletzten der vier Berge des Tages parierte er souverän. Die anderen Podiumskandidaten hatten dabei hingegen teils mächtig Mühe. Richtig an Boden verlor Romain Bardet, der Franzose kassierte 3:36 Minuten auf das maillot jaune und rutschte in der Gesamtwertung auf Rang neun ab.

Auch Adam Yates, Meintjes und Pidcock konnten der Favoritengruppe um Vingegaard und Pogacar nicht folgen, sie büßten auf diese jeweils 1:12 ein, Enric Mas sogar 2:47 Minuten. Einen Sprung nach vorne machte Aleksandr Vlasov: der Bora-Kapitän wurde Sechster der Etappe und kletterte so auf den achten Gesamtrang.

Am Mittwoch geht es mit der ersten von zwei Bergankünften in den Pyrenäen weiter, dann ist der Schlussanstieg am Flugplatz in Peyragudes zu bezwingen.

Mehr in Kürze!

Das könnte Dich auch interessieren:Preisgeld und Reglement der Tour: So hoch sind die Prämien

Tour-Strecke, 17. Etappe: Kurz, aber brutal - vier Pyrenäenpässe auf 129 km

Tour de France Bei Triumph in Paris: Wüst bietet Bergkönig Geschke eine Wette an GESTERN UM 11:42