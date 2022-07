Das Gelbe Trikot bleibt auch nach der 9. Etappe bei Tadej Pogacar. Der Slowene sprintete am Ende der 192,9 Kilometer nochmals um jede Sekunde, wurde Fünfter (+0:49) im Tagesergebnis und nur sein ärgster Rivale Jonas Vingegaard konnte ihm folgen.

Drei Sekunden machte das Spitzenduo der Gesamtwertung auf die anderen Podiumskandidaten gut, von denen nur acht als direkte Verfolger im Ziel ankamen - alle anderen kassierten z.T. deutlich mehr Rückstand.

Ad

Geschke hatte sich mit einer großen Fluchtgruppe nach hektischer Startphase abgesetzt, clever an den Bergwertungen unterwegs gepunktet und sich damit genügend Punkte erkämpft, um letztlich mit 19 Zählern einen Punkt vor Etappensieger Jungels die Spitze der Bergpreiswertung zu erobern.

Tour de France Tour-Bergtrikot: Die besten Geschichten - mit Voigt, Voeckler, Wüst & Co. VOR 5 STUNDEN

Nachdem er an der letzten Bergwertung noch die entscheidenden Punkte geholt hatte, waren die Kräfte des 36-Jährigem erschöpft, er kam als 33. Ins Ziel. Bester Deutscher war Lennard Kämna, er als 29. mit 2:29 Rückstand ins Ziel fuhr. Sein Bora-Kapitän Aleksandr Vlasov wurde 27. (+1:16), dessen Rückstand in der Gesamtwertung wuchs so auf 3:12 Minuten an.

Großer Verlierer des Tages aus dem Kreis der Rundfahrtspezialisten war Daniel Felipe Martinez: Der Kolumbianer vom Team Ineos wurde 70. mit über einer Viertelstunde Rückstand und stürzte im Gesamtklassement ab.

Mehr in Kürze!

Das könnte Dich auch interessieren:Tour de France 2022: Alle 21 Etappen, Profile und Bergwertungen

Tour-de-France-Strecke: Der komplette Kurs mit allen 21 Etappen

Tour de France Corona-Angst geht um: Quick-Step-Boss abgereist - Jungels positiv am Start 02/07/2022 AM 10:17