Philipsen postete am Abend der Etappe auf Twitter ein Foto seines Jubels und kommentierte trocken:

"Also wie du sehen kannst, freue ich mich wirklich über einen zweiten Platz, Wout Van Aert." Damit spielte der Belgier darauf an, dass sein Landsmann nach drei zweiten Plätzen in Serie auf den ersten Tour-Etappen in Dänemark frustriert gewesen war.

Ad

Tour de France Jubel-Fail: Philipsen äußert sich zu seinem Patzer auf der Zielgeraden VOR 12 STUNDEN

"Danke, das ist echter Sportsgeist", schrieb Philipsen und versah seinen Post mit einem lachenden Emoji.

Das könnte Dich auch interessieren:Drei Dinge, die auffielen: Van Aerts Coup nur auf den ersten Blick genial

Van Aert vollendet großartigen Team-Coup - die Analyse im Velo Club

Tour de France Bernal: Comebach-Pläne nach Sturz werden konkret VOR 11 STUNDEN