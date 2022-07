Vor dem Ruhetag am Montag geht es heute zum ersten Mal in die Alpen. Zwei lange Anstiege stehen zwischen Aigle in der Schweiz und dem Ziel in Châtel auf dem Programm und könnten für eine Menge Spannung sorgen.

Chancen auf dem anspruchsvollen Parcours haben etwa die Franzosen Pierre Rolland und Pierre Latour, der Luxemburger Bob Jungels, Jakob Fuglsang aus Dänemark, Matteo Jorgenson (USA) oder Altmeister Philippe Gilbert (Belgien).

Verteidigt Tadej Pogacar sein Gelbes Trikot, können Jonas Vingegaard und Primoz Roglic Zeit gutmachen - und wo landet Lennard Kämna?

Die 9. Tour-Etappe live im Ticker:

Die Favoriten der 9. Etappe

Ausreißer mit guten Kletterqualitäten haben auf der 9. Etappe beste Chancen auf einen Tagessieg. Am vierten und letzten Berg des Tages, dem Pas de Morgins (1. Kategorie), kommen 15,4 km Anstieg auf die Fahrer zu, ehe nach der Abfahrt das Ziel in Chatel Les Portes du Soleil wartet: Dort geht es nochmals vier Kilometer bergan.

Hallo und herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der 9. Etappe der Tour de France 2022. Vor dem Ruhetag geht es für die Fahrer erstmals in die Alpen: Zwei lange Anstiege stehen heute zwischen Aigle in der Schweiz und dem Ziel in Châtel auf dem Programm. Die 192,9 Kilometer mit vier Bergwertungen warten mit über 3700 Höhenmetern auf und dürften vor dem Ruhetag nochmals für viel Action im Rennen sorgen.

