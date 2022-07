Trotz zweier Bergwertungen wird der deutsche Kletterspezialist Simon Geschke auf dem drittletzten Teilstück der diesjährigen Tour wohl keinen weiteren Angriff lancieren.

Der Cofidis-Fahrer musste das Bergtrikot, welches er seit der 9. Etappe getragen hatte, am Donnerstag an den Gesamtführenden Jonas Vingegaard abtreten . Geschkes Rückstand ist zu groß, um im Kampf um das gepunktete Trikot zurückschlagen zu können. Nichtsdestotrotz wird Geschke auch auf der 19. Etappe das Bergtrikot tragen, da er es als Stellvertreter für den Mann in Gelb, Vingegaard, über seine Brust streift.

Das Duell im Gesamtführung scheint ebenso bereits entschieden zu sein. Vingegaard brummte seinem Kontrahenten Tadej Pogacar nach einem sehenswerten Schlagabtausch im Skigebiet Hautacam eine weitere Minute auf und führt das Klassement mit 3:26 Minuten Vorsprung an.

Der Startschuss fällt um 13:05 Uhr. Eurosport.de begleitet die 19. Etappe live im Ticker.

150 km - Simmons holt den Zwischensprint

Quinn Simmons spurtet am Zwischensprint an die Spitze der Gruppe und führt das Quintett über die Linie. 1.500 Euro für die Mannschaftskasse bei Trek - Segfredo. Gegengehalten hat aber niemand. Das Peloton führt 1:25 Minuten dahinter Jasper Philipsen vor Wout Van Aert über den Strich.

13:50 Uhr - Weiter geht's richtung Auch!

Fünf, sechs oder höchstens sieben Minuten hat es gedauert, ehe das Rennen jetzt fortgesetzt werden kann. Die fünf Spitzenreiter nehmen wieder Fahrt auf und gleich ist auch das Peloton wieder unterwegs.

In fünf Minuten geht es übrigens durch die Stadt Auch, wo der Zwischensprint wartet. Auch ist die Heimat des vor zwei Jahren verstorbenen Ineos-Sportdirektors Nicolas Portal - und dort wird ihm heute mit vielen Plakaten gedacht.

156 km - Straßen-Blockade, die Dritte

Nach der Megeve-Etappe und der Carcassonne-Etappe sehen wir jetzt nach 30 Rennkilometern zum dritten Mal im Verlauf dieser Tour eine Neutralisation des Rennens durch einen Protest. Die Spitzengruppe ist noch durchgekommen, doch vor dem Hauptfeld wurde jetzt die Straße mal wieder blockiert. Alle halten an, machen ihre Pinkelpause und warten, bis die Polizei die Demonstranten von der Straße gezerrt hat.

Vorne halten dann auch Politt und Co. an, um auf das Hauptfeld zu warten. Nach kurzer Pause werden sie wohl gleich wieder mit 1:15 Minuten Vorsprung losgeschickt.

163 km - Politt der Beste im Klassement

3 Stunden, 7 Minuten und 13 Sekunden - so weit liegt Nils Politt in der Gesamtwertung vom Gelben Trikot entfernt. Damit ist er aber tatsächlich der Bestplatzierte unter den fünf Ausreißern. Jumbo-Visma hat also natürlich keinen Grund, hier zur Verfolgung im Feld zu blasen. Das übernehmen heute die Sprinter-Teams, und momentan arbeiten vor allem Lotto Soudal für Caleb Ewan, Alpecin-Deceuninck für Jasper Philipsen, DSM für Alberto Dainese und BikeExchange-Jayco für Dylan Groenewegen.

176 km - Eine Minute Vorsprung

Das Quintett setzt sich kontinuierlich weiter ab, während im Hauptfeld etwas Ruhe eingekehrt ist. Doch so richtig sicher, dass diese Gruppe jetzt lange steht, darf man sich noch nicht sein.

185 km zu fahren - 5 Fahrer setzen sich ab - Politt dabei

Es hat nicht lange gedauert - und schon steht die Ausreißergruppe. Ein Quintett um Nils Politt (Bora - hansgrohe) hat sich abgesetzt. Neben dem Deutschen sind Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Mikkel Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl), Taco van der Hoorn (Intermarché - Wanty - Gobert) und Quinn Simmons (Trek - Segafredo) vorne dabei.

13:10 - Start frei in Castelnau-Magnoac

Die 19. Etappe läuft und auch der scharfe Start ist gerade nach nur sehr kurzer Neutralisation bereits gefallen.

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Tour de France. Heute kehren wir den Pyrenäen nach drei spannenden Etappen endgültig den Rücken und richten den Blick langsam aber sicher nach Paris. Auf der 19. Etappe erwarten uns flache Verhältnisse, welche besonders den Fluchtexperten und Sprintspezialisten im Peloton in die Karten spielen dürften. Im Kampf um die Wertungstrikots sind die Ergebnisse mehr oder weniger besiegelt. Simon Geschke musste sein Bergtrikot am Vortag an Jonas Vingegaard abtreten und hat bei den verbliebenen Bergwertungen keine Chance auf ein Comeback. Tadej Pogacar muss hingegen wohl den Kampf um Gelb aufgeben, kassierte er auf der 18. Etappe doch eine weitere Minute für die Endabrechnung. Der Startschuss für das 188 Kilometer lange Teilstück zwischen Castelnau-Magnoac und Cahors fällt um 13:05 Uhr. Eurosport.de begleitet das Renngeschehen hier live im Ticker. Viel Spaß!

