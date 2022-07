Die Tour de France lädt am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, zur Königsetappe nach Alpe d'Huez. Bei der berühmten Bergankunft in den Alpen wird es wieder eine spektakuläre Etappe geben, die 165 Kilometer versprechen Spannung pur.

Der mythische Schlussanstieg ist perfekt für ein neues Duell der Topfavoriten der Gesamtwertung geeignet und um den prestigeträchtigen Etappensieg wird es einen knallharten Kampf geben.

Auch auf die Punkte für das Bergtrikot wird nicht nur Simon Geschke wieder Jagd machen, sondern auch seine Rivalen - an den Bergwertungen am Col du Galibier, Col de la Croix de Fer und im Ziel in Alpe d'Huez geht es um richtig viele Zähler.

Wo ihr die Etappe der Tour de France am Donnerstag live im Free-TV sehen könnt, zeigen wir Euch hier!

Tour de France: Alpe d'Huez live im Free-TV

Eurosport 1 überträgt jede Etappe der Tour de France 2022 in voller Länge live im Free-TV. Hier sind wir vom Startschuss in Kopenhagen bis zum letzten Sprint in Paris für Euch live dabei - natürlich auch bei der Königsetappe nach Alpe d'Huez.

Start der 12. Etappe ist um 13:20 Uhr, die Eurosport-Liveübertragung startet um 12:55 Uhr mit Kommentator Karsten Migels und den Experten Robert Bengsch und Jeny Voigt!

Bergankunft in Alpe d'Huez im Livestream

Die Tour de France könnt ihr auch komplett und in voller Länge im Livestream bei discovery+ und bei Eurosport auf Joyn! genießen.

Tour-Strecke, 12. Etappe: Über den Galibier zur Bergankunft in Alpe d'Huez

Tour-Berge: Alpe d'Huez mit Profil, Strecke und Steigung der Bergankunft

