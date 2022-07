Mit seiner Attacke hinauf zur Bergankunft ließ Vingegaard schier mühelos den bis zur 11. Etappe so überlegen auftretenden Pogacar stehen, nahm ihm 2:51 Minuten ab und nach dem Dänen zogen auch Romain Bardet, Geeraint Thomas, david Daudu und Adam Yates am Träger des Gelben Trikots vorbei.

Der erste Tour-Etappensieg seiner Karriere brachte Vingegaard direkt das maillot jaune ein, sein Jumbo-Rennstall wurde für eine mutige Taktik mit frühen Attacken und perfekter Teamarbeit belohnt.

Der entscheidende Angriff: Hier lässt Vingegaard Dominator Pogacar stehen

Die Gesamtwertung wurde dadurch neu gemischt, auf Platz zwei kletterte der Franzose Bardet mit 2:16 Abstand zum neuen Gesamtführenden, Pogacar ist nur noch Dritter (+2:22).

Simon Geschke verteidigte sein Bergtrikot mit viel Einsatz erfolgreich, er kämpfte sich erfolgreich in die Ausreißergruppe des Tages und punktete an den ersten Bergwertungen, so wurde er u.a. Zweiter am höchsten Punkt der Tour, dem Col du Galibier (2642 m). Er war mit 8:08 Minuten Rückstand als 16. der Etappe auch bester deutscher Fahrer, während Lennard Kämna von seinem zweiten Platz in der Gesamtwertung erwartungsgemäß zurückfiel.

