Hinter dem Trio kamen die weiteren Ausreißer 30 Sekunden später an, im Finale waren Matteo Jorgenson (USA) und die beiden Top-Zeitfahrer Stefan Küng (Schweiz) und Filippo Ganna (Italien) am letzten kleinen Anstieg abgehängt worden.

Bester Deutscher war Jonas Rutsch als 22., er kam im Hauptfeld mit 5:45 Minuten Rückstand zum Sieger an.

Die Spitzengruppe war vom Feld den Großteil der Etappe an der kurzen Leine gehalten worden, doch ein Sturz von Sprintstar Caleb Ewan unterbrach die Verfolgungsarbeit und gab dem Sextett die Chance, sich entscheidend abzusetzen.

Bitter! Pechvogel Ewan stürzt und verletzt sich am Knie

Simon Geschke bleibt einen weiteren Tag im Bergtrikot, für ihn wie seine Rivalen gab es auf dieser 12. Etappe keine Gefahr durch die Ausreißer des Tages im Kampf um diese Sonderwertung.

Der Däne Jonas Vingegaard trägt auch auf der 14. Etappe des Gelbe Trikot, in der Gesamtwertung änderte sich nichts auf den vorderen Positionen. Am Samstag aber bietet das Finale mit der steilen Mini-Bergankunft in Mende beste Möglichkeiten zur Attacke.

Tour-Strecke, 14. Etappe: Zur Mini-Bergankunft in Mende

