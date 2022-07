Nur 26 Fahrer kamen nach 186 Kilometern zeitgleich ins Ziel und kassierten im Anstieg keinen weiteren Rückstand auf den Spitzenreiter, der aber eine weitere Zeitgutschrift einstrich.

Die deutschen Fahrer um Lennard Kämna (Bora-hansgrohe), dessen Traum vom zweiten Tour-Etappensieg am Freitag erst wenige Meter vor dem Ziel geplatzt war, konnten im Finale nicht entscheidend eingreifen. Bester Deutscher war am Samstag Georg Zimmermann als 33. mit 24 Sekunden Rückstand auf den Sieger.

Pogacar verteidigte vor der Etappe am Sonntag sein Gelbes Trikot einen weiteren Tag, ebenso wie die weiteren Spitzenreiter der Sonderwertungen ihre Positionen.

Stunden zuvor hatte der Tag mit schlechten Nachrichten begonnen: Das Coronavirus erreichte das Fahrerfeld, als Geoffrey Bouchard und Vegard Stake Laengen im Vorfeld der Etappe positiv getestet wurden. Letzterer fährt pikanterweise für das UAE Team Emirates - dem Rennstall von Titelverteidiger Pogacar. Der wurde zwar am Samstag wie auch alle restlichen Teammitglieder negativ getestet, doch der Fall in den eigenen Reihen dürfte beim bislang so unantastbaren Dominator die Angst vor einem coronabedingten Tour-Aus schüren.

Nach den zwei zusätzlichen Ausfällen gingen in Dole im französischen Jura noch 170 von ehemals 176 Fahrern an den Start. Bereits nach wenigen Kilometern kam es bei hoher Geschwindigkeit von fast 60 km/h zu einem Massensturz im Feld, bei dem zahlreiche große Namen beteiligt waren. Maximilian Schachmann vom Team Bora-hansgrohe verletzte sich dabei leicht im Gesicht, konnte aber weiterfahren. Auch Pogacar wurde aufgehalten, kam aber ohne Sturz davon und wurde von seinem Team schnell wieder ins Feld zurückgeführt, das Tempo herausgenommen hatte.

Der allgemeine Trubel spielte den drei Ausreißern in die Karten, die sich kurz vor dem Massensturz gefunden hatten. Der Brite Fred White, der Belgier Frederik Frison und Mattia Cattaneo aus Italien fuhren in der Folge einige Minuten Vorsprung heraus, wurden vom Feld aber anschließend an der kurzen Leine gehalten. Wright wurde dennoch erst kurz vor dem Ziel eingeholt, nachdem das große Finale Fahrt aufgenommen hatte.

Am Sonntag geht es nach dem Start in Aigle, dem Sitz des Radsport-Weltverbandes UCI, erstmals in die Alpen. Auf der 9. Etappe stehen dann bei der Rückkehr nach Frankreich die beiden ersten langen Anstiege der 1. Kategorie auf dem Programm.

