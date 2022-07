Radsport

Tour de France 2022: Philipsen siegt mit dem Wissen von 2021 - Analyse der 15. Etappe

Jasper Philipsen war im vergangenen Jahr in Carcassonne Etappendritter. Die Erfahrungen von der damaligen Niederlage gegen Mark Cavendish und dessen Anfahrer Michael Morkov nahm der Belgier nun mit in die Ankunft der 15. Etappe der Tour de France 2022 - und münzte sie in einen Sieg um. Im Velo Club analysieren die Eurosport-Experten den letzten Tag der zweiten Tour-Woche in Südfrankreich.

00:08:03, vor 20 Minuten