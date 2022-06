Radsport

Tour de France 2022: Strecke und Profil der 2. Etappe - der Kurs von Roskilde nach Nyborg über die Brücke am Großen Belt

Tour de France, Strecke der 2. Etappe: Profil und Kurs des Teilstücks von Roskilde nach Nyborg entlanmg der dänischen Küste und über die Brücke am Großen Belt am Samstag, 2. Juli 2022. Der Wind ist doe große Herausforderung des Tages, gerade die 18 Kilometer im Finale über die Storebælt-Brücke könnte zu einer Falle für manchen Favoriten werden. Außerdem stehen die ersten Bergwertungen an.

