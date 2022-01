Am nächsten Tag startet das Peloton in Vitoria, der Hauptstadt der Region, und fährt 210 km durch das bergige Baskenland nach San Sebastian, wo die Tour de France 1992 begonnen hatte.

Dabei überquert das Peloton den Jaizkibel-Pass, der Teil der Strecke des Klassikers von San Sebastian ist.

Am 3. Juli wird der Tour-Tross von Amorebieta aus nach Frankreich zu einem noch nicht genannten Zielort fahren.

Die Tour de France in diesem Jahr beginnt am 1. Juli in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. In Deutschland fand der Grand Depart letztmals 2017 in Düsseldorf statt.

