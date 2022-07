Jonas Vingegaard wurde plötzlich ganz ernst. Der ausgezehrte Gewinner der Tour de France hatte höflich im Gelben Trikot über seine Gefühle nach dem größten Erfolg seiner Karriere berichtet, dann kam die unausweichliche Frage nach dem Doping auf. Vingegaard antwortete mit Nachdruck - und gab so auch ein Versprechen an die Tausenden Fans in seiner dänischen Heimat.

Nein, späte Offenbarungen und Skandale wie bei seinem Landsmann Bjarne Riis, dem ersten Dänen in Gelb auf den Champs-Elysee, das versicherte der 25-Jährige, seien nicht zu befürchten. "Wir sind alle absolut sauber. Ich kann das für jeden von uns sagen. Ich sage Ihnen das direkt und ohne ein Zögern", sagte Vingegaard vor der versammelten Weltpresse über sich und sein Team Jumbo-Visma.

Das Problem in der Heimat: Der dänische Radsport leidet noch immer unter Riis' Taten.

Als in Kopenhagen Anfang Juli Hunderttausende den Grand Depart feierten und ihren neuen Hoffnungsträger Vingegaard bei der Teampräsentation im sonnendurchfluteten Tivoli zu Tränen rührten, durfte der bis dato einzige dänische Gesamtsieger nicht mitfeiern.

Vingegaard tritt aus Schwiegermamas Schatten

Während zu diesem Zeitpunkt Vingegaards Bekanntheitsgrad weltweit überschaubar war, besaß er in seiner Heimat bereits einen großen Namen. Das jedoch lag nicht nur an seinen Radfahrkünsten und seinem überraschenden zweiten Platz bei der Frankreich-Rundfahrt 2021, sondern auch an seiner Schwiegermutter, die durch ihre Teilnahme an einer Back-Show im Fernsehen nationale Berühmtheit erlangte und auch in Dänemarks Version von "Dancing with the Stars" auftrat.

Die Entwicklung war für Vingegaard, der aus einem Fischerdorf mit nur 370 Einwohnern kommt, nicht abzusehen. Als Kind spielte er Handball und Fußball und war ein begeisterter Liverpool-Fan. Er wandte sich erst dem Radsport zu, nachdem er die Dänemark-Rundfahrt in der Nähe seines Eltern-Hauses gesehen hatte.

Wie schon im vergangenen Jahr rückte der Youngster auch bei dieser Tour frühzeitig in die vorderste Front bei Jumbo-Visma, nachdem Primoz Roglic, der eigentliche Herausforderer von Titelverteidiger Tadej Pogacar, erneut nicht mithalten konnte. Vingegaard hatte in der Folge in den Alpen bei der Bergankunft am Col du Granon von einem ungewohnten Einbruch Pogacars profitiert, dem Slowenen 2:51 Minuten abgenommen und dadurch das Maillot jaune entrissen.

Sensation am Col du Granon! Vingegaard düpiert Pogacar

Auf den folgenden Etappen parierte Vingegaard alle Attacken des einstigen Dominators und sorgte dann beim letzten Pyrenäen-Showdown für die Vorentscheidung. Die Kür folgte am Samstag mit Platz zwei beim Einzelzeitfahren. "Es ist toll, Teil dieser Reise zu sein. Ich bin stolz auf das ganze Team", sagte Vingegaard.

Zurücklehnen darf er sich nicht. Er weiß, dass Pogacar, der in den letzten beiden Jahren als fast unschlagbar galt, diesen Tourverlauf nicht auf sich sitzen lassen wird. "Er ist ein großartiger Typ und einer der besten Fahrer in der Welt. Mit Sicherheit wird er mehr wollen", sagte Vingegaard. Aber: "Ich will auch mehr. Natürlich habe ich noch Hunger."

