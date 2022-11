"Das Piemont wird weiterhin Großveranstaltungen ausrichten. Schließlich kann ich Ihnen sagen, dass die Tour de France über unsere Straßen rollen wird", sagte Cirio dem italienischen Radsportportal "Tuttobiciweb". "Die Ausgabe 2024 führt durch das Piemont, mit Turin und Pinerolo als wichtigen Etappenstädten. Mehr kann ich im Moment nicht sagen."

Die "Gazzetta dello Sport" hatte im Juni berichtet, dass der Grand Depart auf dem Piazzale Michelangelo in Florenz stattfinden und die Tour an den ersten vier Tagen auf italienischem Boden unterwegs sein werde. Das passt zu den Ausführungen von Cirio.

Im Jahr 2024 finden im Sommer die Olympischen Spiele in und um Paris statt. Deshalb hält sich das Gerücht wacker, dass die Tour de France in jenem Jahr nicht in der französischen Hauptstadt, sondern in Nizza enden werde.

Beim Blick auf die Route 2023 und die Gerüchte für 2024 scheint der französische Norden somit zwei Jahre in Folge das Tour-Peloton nicht begrüßen zu dürfen.

