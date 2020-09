“Ich bin sehr glücklich über meinen ersten Sieg für Sunweb. Ich habe in letzter Zeit sehr viel investiert, um in Topform zu sein“, erklärte der Etappengewinner nach dem Rennen, in das Sunweb sehr viel investiert hatte. Auf schwierigem Terrain mit zehn Bergwertungen war es die deutsche Mannschaft, die immer wieder Attacken ritt, die Deceuninck – Quick-Step in die Defensive zwangen. “Unsere Rivalen haben das Rennen schwer gemacht und uns ständig attackiert, aber wir waren aufmerksam und haben alles zugefahren“, erklärte Steimle.