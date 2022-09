Platz drei ging an den Italiener Lorenzo Fortunato (Eoloa-Kometa), gefolgt von vom Südafrikener Stefan De Bod (Astana Qazaqstan / +0:03) und dem Niederländer Bart Lemmen (VolkerWessels / +0:04).

"Es war eine superschwere Etappe, ein richtig harter Tag. Das Team ist aber super gefahren, so dass ich einen relativ einfach Tag hatte. Ich bin nicht wirklich jemand fürs Kopfsteinpflaster, aber es kam mir entgegen, dass es am Schluss so steil war", sagte Ryan, der üblicherweise für das Development-Team von Jumbo-Visma startet.

Im Gesamtklassement musste Ethan Vernon (Quick-Step Alpha Vinyl), der die ersten beiden Tagesabschnitte gewonnen hatte, die Führungsposition an seinen Teamkollegen Jose Cerny abgeben.

De Bod folgt mit vier Sekunden Rückstand auf Rang zwei.

