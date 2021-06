Publiziert 13/06/2021 Am 15:03 GMT | Update 13/06/2021 Am 15:11 GMT

Gino Mäder (Bahrain Victorious) hat nach einer Attacke am oberen Ende der Tremola-Straße am Gotthardpass im Duell gegen Michael Woods (Israel Start-Up Nation) nach rauschender Abfahrt in Andermatt die Schlussetappe der Tour de Suisse gewonnen.

Der 24-Jährige, der Woods erst in der Abfahrt eingeholt hatte, sprintete den Kanadier schließlich sitzend nieder. Tagesdritter wurde neun Sekunden dahinter als Erster der Favoritengruppe Mattia Cattaneo (Deceuninck – Quick-Step).

Zeitgleich mit Cattaneo fuhr Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) als Fünfter über den Zielstrich und verteidigte so sein Gelbes Trikot gegen Rigoberto Urán (EF Education – Nippo), der ihn auf der Tremolastraße erfolglos attackiert hatte, den Ecuadorianer aber nicht abschütteln konnte.

Carapaz gewann die Tour de Suisse daher mit 17 Sekunden Vorsprung vor Uran und 1:15 Minuten vor Jakob Fuglsang (Astana – Premier Tech).

Schachmann verliert Gesamtrang drei an Fuglsang

Der Däne erreichte Andermatt zeitgleich mit Carapaz und Uran und rückte noch an Maximilian Schachmann (Bora – hansgrohe) in der Gesamtwertung vorbei, weil der Deutsche zwölf Sekunden einbüßte. Schachmann wurde am Gotthardpass mehrmals abgehängt, kämpfte sich mehrfach zurück und konnte dann kurz vor der Passhöhe aber endgültig nicht mehr folgen.

In der Abfahrt aber gab er nicht auf sondern machte Jagd auf die Favoritengruppe und kam beinahe nochmal heran. Dann aber drückte Fuglsang vorne nochmal aufs Tempo und hielt den ehemaligen Deutschen Meister auf Distanz, so dass der schließlich um vier Sekunden das Podium verpasste.

Während Carapaz den Gesamtsieg feierte, ging die Nachwuchswertung an seinen Teamkollegen Eddie Dunbar aus Irland. Die Bergwertung sicherte sich Woods, die Punktewertung Stefan Bissegger (EF Education - Nippo).

